Serie B, il Chievo affonda l’Ascoli ed entra in zona playoff. Pari fra Pisa e Crotone

Il Chievo comincia a carburare. Nel pomeriggio domenicale dell’ottava giornata di Serie B, gli uomini di Marcolini infilano il secondo successo consecutivo abbattendo l’Ascoli 2-0, superandolo in classifica: 13 punti contro i 12 dei marchigiani, entrambe le squadre si trovano in zona playoff. Decidono, allo Stadio Bentegodi di Verona, le reti di Meggiorini e Vignato, firme che vedevamo in A fino allo scorso anno. All’Arena Garibaldi-Anconetani, invece, pareggio molto combattuto (e con un numero esorbitante di cartellini estratti) fra Pisa e Crotone: finisce 1-1, apre le marcature il centrocampista dei toscani De Vitis, pareggia nel secondo tempo Golemic per i calabresi, che frenano dopo tre vittorie di fila (espulso Gigliotti nel finale).

Il Pisa rimanda l’appuntamento coi 3 punti e sale a 10 in classifica, il Crotone è secondo a quota 15, a -3 dal Benevento capolista. Questa sera alle 21 Empoli-Cremonese, mentre domani, alla stessa ora, il posticipo fra Frosinone e Livorno.