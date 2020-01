Serie B, il Chievo sciupa e l’Empoli non morde (1-1)

Al Castellani di Empoli è finita in parità tra i toscani e il Chievo Verona nell’anticipo della 21^ giornata di Serie B. In gol i padroni di casa al 23′ con Tutino poi nella ripresa pareggio dei veneti firmato da Meggiorni al 49′. Il Chievo ha sciupato nel finale di gara due gol clamorosi con Ongenda e Segre ma anche l’Empoli ha sfiorato la vittoria con un tiro di Tutino che ha colpito il palo. Il pareggio consente ai veneti di salire al quarto posto con 30 punti, Empoli a 24 in 15^ posizione.