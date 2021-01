Serie B, il Cittadella piega la Reggiana nel recupero

Nel match di Serie B valido per la quinta giornata, vittoria meritata del Cittadella, che con una partita in meno si porta a -4 dalla vetta occupata dall’Empoli. Crisi per la Reggiana, che nelle ultime sette ne ha perse sei, e non segna addirittura da cinque partite intere, piu’ il secondo tempo della trasferta di Brescia. Nel primo tempo la Reggiana e’ parsa piu’ viva rispetto le ultime uscite. Al 9′, pero’, vantaggio di Proia, freddissimo davanti Cerofolini dopo un grave errore in uscita di Gatti. Nella ripresa, la partita finisce praticamente al 65′, quando Vita trova il gol e Zamparo si fa buttare fuori per due gialli presi in cinque minuti. Poi Cerofolini ha evitato tre volte il tris, rendendo almeno meno pesante il risultato, che premia un Cittadella lanciatissimo per le prime posizioni.