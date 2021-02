Serie B, il Cosenza rimonta la Reggina (2-2)

Pareggio tra Reggina e Cosenza. Gli amaranto scappano avanti ma poi subiscono il ritorno dei padroni di casa. Per lo sviluppo della gara, il punto sta meglio ai rossoblu’. I reggini concretizzano due volte le proprie scorribande nei primi 23′. Al 9′ Menez spiazza Falcone sul calcio di rigore concesso per un fallo di Corsi su Folorunsho. Quattordici minuti piu’ tardi lo stesso Folorunsho, a centro area, batte l’estremo difensore silano. Il Cosenza, punto nell’orgoglio, reagisce e accorcia le distanza con Trotta. L’attaccante campano raccoglie una corta respinta di Nicolas, dopo il traversone di Corsi. Il Cosenza raggiunge il pareggio al 39′ della ripresa. Menez atterra in area Mbakogu dopo una strepitosa azione a sinistra di Bahlouli: Carretta centra il pareggio dal dischetto. Falcone, con il contributo della traversa, dice no a Denis al 43′, poi nel recupero il colpo di testa di Montalto sfiora il palo della porta cosentina.