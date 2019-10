Serie B, il Cosenza vince in rimonta a domicilio: contro il Cittadella è 3-1

Il Cosenza espugna il campo del Cittadella rimontando il gol di svantaggio e chiudendo il match sul 3-1. Vana la rete al 2′ di Vita per i padroni di casa. Bruccini trova prima il pari poi il gol del sorpasso. Baez chiude i conti nel 3-1 finale per gli ospiti.

LA GARA – Pronti via ed è Vita a portare il Cittadella in vantaggio: botta da fuori e gol che sblocca subito la gara. Padroni di casa che continuano a giocare e creare occasioni. Poco dopo la mezz’ora Luppi colpisce la traversa. Sciaudone, a pochi minuti dall’intervallo, ha una grossa chance per riportare il risultato in parità ma Paleari compie un miracolo tra i pali. Il primo tempo termina 1-0. La ripresa vede gli ospiti iniziare col piglio giusto e al 57′ trovare il pareggio: cross di Baez e rete di Bruccini. La stessa mezzala, pochi minuti dopo, realizza anche il rigore del sorpasso assegnato per fallo di mano. I padroni di casa provano a reagire ma si scoprono. Al 71′ è perfetto il contropiede del Cosenza che porta Baez in gol. 3-1 in cassaforte e partita in ghiaccio. La classifica della Serie B vede dunque il passo avanti del Cosenza che si porta a quota 7 punti. Ferma a 12 il Cittadella.