Serie B, il Frosinone riparte col piede giusto: rimontato l’Ascoli 2-1

Primi 3 punti per il Frosinone in Serie B, una delle corazzate del campionato. Dopo il brutto k.o. in casa del Pordenone di settimana scorsa, la squadra di Alessandro Nesta non ha fallito all’esordio in casa, allo Stadio Stirpe, seppur col brivido: contro l’Ascoli finisce 2-1 per i giallazzurri, ma al 27′ sono stati i marchigiani a passare avanti con il centrocampista Michele Troiano. La rimonta si confeziona nella ripresa, negli ultimi dieci minuti: Federico Dionisi, veterano del club, realizza un calcio di rigore al minuto 81, poi al 91′ è il colpo di testa di Luca Paganini a far esplodere di gioia il pubblico di casa (assist di Beghetto). Nel finale, concitato, espulso Nicolò Brighenti. Il Frosinone tiene e raggiunte, a 3 punti, proprio l’Ascoli di Zanetti.