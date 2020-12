Serie B, il Monza passa a Cremona

Successo del Monza sul campo della Cremonese nel match di Serie B che ha chiuso la quindicesima giornata. Brianzoli che hanno vinto con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Barillà nel primo tempo e di Frattesi nel finale.I grigiorossi, erano imbattuti tra le mura amiche da quattro partite, mentre i biancorossi, erano reduci dalla sconfitta per 3-2 nell’ultima trasferta di campionato a Pescara. Tre punti importanti per gli uomini di Brocchi che risalgono in classifica fino al terzo posto con 26 punti. La Cremonese invece resta al quindicesimo posto.