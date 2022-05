Serie B, il Monza ribalta il Pisa e vola in Serie A per la prima volta

I brianzoli per la prima volta nella storia approdano in Serie A dopo aver vinto a Pisa

Il Monza si unisce a Lecce e Cremonese e per la prima volta approda in Serie A. La squadra di mister Stroppa ha battuto 4-3 il Pisa all'Arena Garibaldi dopo una partita rocambolesca e ricca di colpi di scena. I padroni di casa sono partiti benissimo realizzando due reti in 10 minuti e ribaltando il 2-1 del Brianteo. La squadra di D'Angelo segna già al 1' con un tap-in di Torregrossa servito alla perfezione in area. Il Monza è tramortito e non reagisce, anzi subisce il raddoppio. Segna Hermannsson sugli sviluppi di un angolo con un preciso colpo di testa. Con il passare dei minuti la verve del Pisa tende a spegnersi e Machin accorcia le distanze sfruttando una palla filtrante di Carlos Augusto. Nel finale di primo tempo sono gli ospiti a rendersi più pericolosi ma all'intervallo il Pisa è in vantaggio per 2-1. Nella ripresa il Monza alza il baricentro e comincia a portarsi con più frequenza dalle parti di Nicolas e difatti al 79' trova il pareggio: brutta palla persa in uscita dal Pisa, imbucata per D'Alessandro che tocca per Gytkjaer il quale batte il portiere pisano riportando il risultato in parità. Il Monza a un passo dalla A viene superato al 90' da Mastinu che fulmina il portiere avversario con un preciso tiro. Ai supplementari al 95' è arrivato il pareggio del biancorosso Marrone di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Monza poi sfrutta un errore di Birindelli e Gytkjaer firma la doppietta al 101' per il 4-3 della squadra del patron Berlusconi che ha esultato in tribuna. I nerazzurri tramortiti e stanchi non sono riusciti a ribaltare il punteggio. Il Monza al 120' ha festeggiato la storica promozione in Serie A giunta dopo 110 anni dalla sua fondazione.