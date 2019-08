Va in archivio la prima giornata di Serie B con la vittoria in rimonta del Perugia di Massimo Oddo sul Chievo. Gli umbri hanno piegato per 2-1 i veneti nonostante il vantaggio iniziale dei clivensi firmato da Meggiorini. I padroni di casa hanno risposto grazie a una doppietta su calcio di rigore dell’attaccante Iemmello, acquistato proprio in questo mercato. Per il Chievo una sconfitta che mette subito in salita la strada per il ritorno in Serie A.