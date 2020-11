Serie B, il Pescara cambia in panchina: esonerato Oddo

Era nell’aria da qualche settimana, alla fine il Pescara sceglie di cambiare in panchina e mister Oddo termina anzitempo il suo secondo mandato da tecnico abruzzese. L’ex terzino di Lazio e Milan paga l’ultimo posto nella classifica di Serie B.

ESONERATO ODDO

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Massimo Oddo. Ringraziandolo per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali”. Questo il comunicato ufficiale con il quale il club abruzzese comunica l’esonero di Oddo, il tecnico paga i 4 punti raccolti nelle prime 9 giornate e l’ultimo posto occupato in campionato.