Serie B, il Pescara vince ai rigori e manda il Perugia in C

È una serata amara per il Perugia che viene beffato ai rigori e retrocede in Lega Pro dopo aver vinto 2-1 al termine dei regolamentari. Gli umbri erano riusciti a pareggiare il risultato totale portandolo a 3-3 al 90esimo dopo il 2-1 degli abruzzesi maturato all’andata. Apre le marcature Pucciarelli per gli ospiti che poi viene ribaltato dai goal del Pescara con Kouan e Melchiorri. Dal dischetto è decisivo Masciangelo nel 4-2 finale maturato ai rigori

LA PARTITA

Il Perugia riesce quantomeno nell’allungare lo scontro salvezza con il Pescara, ma non basta per evitare l’incubo Lega Pro. Dagli undici metri per il Pescara sono decisivi i goal di Busellato, Melegoni, Memushaj e Masciangelo, inutili le reti di Mazzocchi e Carraro.