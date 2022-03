Serie B, il Pisa batte la Cremonese e vola in testa

Doppietta di Torregrossa poi per i nerazzurri in gol Puscas

Il Pisa batte la Cremonese e scavalca il Lecce portandosi in vetta in solitaria del campionato di Serie B. La sfida d'alta classifica l'ha sbloccata Torregrossa dopo 9 minuti; nel finale del primo tempo la Cremonese fallisce l'occasione per il pari: errore di Zanimacchia dagli 11 metri. Il Pisa sfrutta l'entusiasmo e raddoppia, sempre con Torregrossa, ad inizio ripresa. Nel finale c'è gloria anche per Puscas, entrato a gara in corso. Con questa vittoria i toscani si riportano in testa alla classifica di serie B con 55 punti, la Cremonese con 53 punti è al terzo posto: la classifica in vetta è cortissima