Serie B, il Pisa travolge la Spal

Bella serata per il Pisa, i toscani hanno travolto 3-0 la Spal nel posticipo della 29esima giornata di Serie B. Pur con tantissime assenze, il Pisa con una prova molto positiva e determinata supera per 3-0 una Spal che prosegue il suo periodo di difficoltà. Per il Pisa decisive le reti di Marzusa, Mazzitelli e Siega. Questo tre a zero è l’ennesima mazzata per la squadra estense che aveva dato una piccola illusione con i recenti risultati positivi ma che mai aveva convinto sul piano del gioco. Se poi gli infortuni tolgono anche dall’equazione i principali cannonieri biancoazzurri ecco che il quadro è completo. Ciò che non è accettabile comunque, è che una squadra che a detta della proprietà costa quaranta milioni di euro non riesca a sopperire alle proprie mancanze con un minimo di corsa e ferocia agonistica.

Pisa – SPAL 3-0

Marcatori: Marsura 43′ (P), Mazzitelli 80′ (P), Siega 91′ (P)

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli (dall’ 83′ Belli), Benedetti, De Vitis, Lisi; Mazzitelli, Quaini (dall’ 89′ Pisano), Marin; Gucher (dall’85’ Siega); Marconi, Marsura (dall’ 85′ Palombi).

All.: Luca D’Angelo.

A disp.: Perilli, Loria, Bechini, Masetti, Beghetto, Romiti, Susso.

SPAL (3-5-1-1): Berisha; Tomovic (dal 27′ Ranieri), Vicari, Okoli; Dickmann, Segre, Missiroli, Mora, Sala (dal 46′ Tumminello); Strefezza; Asencio (dal 58′ Floccari).

All.: Pasquale Marino.

A disp.: Thiam, Gomis, Esposito, Valoti, Murgia, Sernicola, Spaltro, Viviani.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia.

Assistenti: Schirru, Berti.

Quarto assistente: Ghersini.

Ammoniti: Strefezza 5′ (S), Gucher 40′ (P), Sala 42′ (S), Quaini 55′ (P), Benedetti 74′ (P).

Espulsi: nessuno.