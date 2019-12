Serie B: il Pordenone continua a sognare, scivolone interno del Perugia

Nella diciannovesima giornata di Serie B, fondamentale successo del Pordenone, che con l’1-0 sulla Cremonese riscatta il ko dello scorso giovedì con la Salernitana rafforzando il secondo posto in classifica. In scia rimane il Crotone, vittorioso per 3-0 sul Trapani. In coda, pesante vittoria esterna del Venezia sul campo del Perugia, mentre la Juve Stabia piega il Cosenza.

Questi i risultati delle gare di oggi:

Pescara-Chievo 0-0

Cittadella-Entella 1-3

Crotone-Trapani 3-0

Juve Stabia-Cosenza 1-0

Perugia-Venezia 0-1

Pisa-Frosinone 0-0

Pordenone-Cremonese 1-0

Spezia-Salernitana 2-1

Empoli-Livorno ore 21