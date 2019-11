Serie B, il Pordenone vince ancora e vola in classifica. Pari fra Cittadella e Frosinone

Un avvio di stagione importante per il Pordenone, che vince anche la partita contro il Trapani, altra squadra neopromossa, nell’undicesima giornata di Serie B e vola in pienissima zona playoff, a -3 dalla vetta occupata dal Benevento (che però deve ancora giocare). I ramarri di mister Tesser si sono imposti 2-1 sui siciliani con le reti di Camporese nel primo tempo e di Burrai su rigore nel secondo (a nulla è servito il penalty realizzato da Scaglia al minuto 89 per i ragazzi di Baldini, che restano ultimi a quota 6 punti). Nell’altra partita che si è giocata nel pomeriggio, pareggio senza gol fra Cittadella e Frosinone al Tombolato: le due squadre restano distanti fra loro 3 punti, entrambe nel limbo fra playoff e playout.

Stasera, alle 21, Benevento-Empoli, mentre domani sera – lunedì 4 novembre – alla stessa ora chiuderà il programma Cosenza-Cremonese.