Serie B, il Trapani domina ma perde anche con la Salernitana: decide un rigore di Kiyine

Si è chiuso il programma della quarta giornata di Serie B con il posticipo fra Trapani e Salernitana, vinto dai campani per 1-0 con rigore nel secondo tempo realizzato da Kiyine. Una partita che la squadra di casa, ancora ferma a zero punti in classifica, ha dominato dal primo all’ultimo minuto, consci del fatto che sarebbe stata l’occasione ideale per mettere per la prima volta fieno in cascina, dopo tre k.o. consecutivi. Nonostante l’intensità di gioco e le numerose nitide occasioni da gol create, arriva fra le mura amiche un’altra sconfitta, causata da un rigore concesso per mani netto di Scognamillo (se ne è accorto lui per primo) al minuto 71. Ma non sono mancate le polemiche.

LA PARTITA – Se nel primo tempo è regnato un sostanziale equilibrio, con il Trapani a tenere il pallino del gioco senza però pungere la squadra di Gian Piero Ventura, nella ripresa succede di tutto: dopo una gigantesca occasione sciupata da N’Zola, al 60′ Tulli s’incunea in area piccola e cade dopo un contatto lieve con un avversario. L’arbitro lascia proseguire il pubblico insorge, mister Baldini viene espulso per qualche parola di troppo ma anche Ventura è cacciato, solo però per essere entrato in campo ad allontanare qualcuno dei suoi dal gruppo delle polemiche. Micai decisivo su Moscati al 64′, poi al 71′ la doccia fredda: mani di Scognamillo nella propria area, Kiyine si presenta dal dischetto e sigla l’1-0 per i suoi. Il Trapani non si scoraggia affatto: bolide di Cauz e Micai alza in corner, poi lo stesso ex Bari è decisivo sulla palla insidiosa messa in mezzo. Un minuto dopo, Luperini mette a lato da buona posizione.

Gara stregata, al Provinciale passa anche la Salernitana, che sale a 9 punti. Mercoledì alle 19, sempre in Sicilia, ci sarà la sfida alla Cremonese. Alle 21, invece, Salernitana-Chievo.