Serie B, il Trapani piazza il colpo Biabiany: è fatta per l’esterno ex Inter

Ripartirà dalla Serie B l’esterno Jonathan Biabiany, uno dei giocatori più veloci che che abbiano mai calcato i campi del nostro massimo campionato. Il Trapani è in trattativa con il giocatore classe 1988 per metterlo sotto contratto, in modo da avere anche il suo aiuto per togliersi dall’ultima piazza della classifica. Ancora sono da limare alcuni dettagli economici, ma sembra proprio che il francese, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Parma della scorsa stagione, sarà presto a disposizione di mister Baldini. Biabiany ha collezionato in carriera oltre 200 presenze fra A e B, ha giocato nel campionato cadetto con la maglia del Modena fra il gennaio del 2008 e l’estate del 2009, con 9 reti in 53 presenze. Da lì, solo esperienze nella massima serie, anche nell’Inter per due anni, e un’annata allo Sparta Praga nel 2017-18.