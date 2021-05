Serie B, il Venezia batte il Lecce dopo 26 anni al Penzo: decide Forte

Il Lecce fra 3 giorni avrà l'occasione di ribaltare lo 0-1 al via del Mare

Il Venezia fa suo il match di andata della seconda semifinale playoff contro il Lecce. Al Penzo ha deciso un gol di Francesco Forte nella ripresa. Gol numero 15 per l'attaccante lagunare. I veneti hanno avuto un buon predominio territoriale anche se il Lecce ha avuto un finale in crescendo. I pugliesi hanno perso però delle certezze che devono ritrovare al Via del Mare per ribaltare il punteggio tra tre giorni. Il Venezia non batteva il Lecce dal 1995 quando nella Laguna c'era Vieri.