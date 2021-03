Serie B, il Venezia batte la Reggiana ed è secondo

Trascinato da una doppietta di Mattia Aramu, il Venezia vince 2-1 in rimonta contro la Reggiana e, in attesa delle gare di domani, sale al secondo posto in classifica. Emiliani in vantaggio al 20′ con Libutti, poi Aramu sale in cattedra e ribalta la Reggiana con una doppietta che potrebbe anche cambiare gli equilibri del campionato cadetto, sempre più incerto nelle posizioni di vertice.

Venezia (4-2-3-1): Pomini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino, Maleh; Aramu, Esposito, Di Mariano; Forte. All.: Zanetti.

Reggiana (4-3-3): Venturi; Libutti, Ajeti, Costa, Gyamfi; Varone, Del Pinto, Pezzella; Lunetta, S. Mazzocchi, Laribi. All.: Alvini.

