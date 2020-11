Serie B, il Venezia continua la risalita: 2-0 alla Virtus Entella e terzo posto in classifica

Il recupero della quinta giornata di Serie B sorride al Venezia. La formazione lagunare si impone per 2-0 in casa della Virtus Entella grazie alle reti di Forte e Ceccaroni. I tre punti portano i veneti in terza posizione in classifica, a tre punti di distacco dall’Empoli capolista.

IL MATCH

L’Entella si rende pericoloso in avvio di gara e si vede annullare un gol per fuorigioco dopo 8 minuti. La gara, poi, si fa via via sempre più contratta e le occasioni scarseggiano. Nella ripresa l’equilibrio si rompe: al 49′ Ceccaroni colpisce di testa su assist di Aramu e il pallone finisce dalle parti di Forte che da due passi insacca. Al 77′ arriva il raddoppio. Ceccaroni si mette in proprio e trafigge il portiere avversario con un tiro preciso.