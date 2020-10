Serie B in diretta e streaming DAZN, dove vedere le partite

Torna la Serie B. L’appuntamento col campionato cadetto è pronto ad emozionare gli appassionati. Sesta giornata in programma tra sabato 31 ottobre 2020, domenica 1 novembre e lunedì 2 novembre con il super posticipo. Ogni gara sarà visibile su DAZN.

Serie B, il programma su DAZN

Tutte le sfide del sesto turno di Serie B potranno essere seguite in diretta live streaming sulla piattaforma DAZN. Andiamo a vedere il programma della giornata nel dettaglio:

Cittadella-Monza, sabato 31 ottobre ore 14.00

Ascoli-Pordenone, sabato 31 ottobre ore 16.00

Chievo-Cosenza, sabato 31 ottobre ore 16.00

Salernitana-Reggiana, sabato 31 ottobre ore 16.00

Brescia-Entella, sabato 31 ottobre ore 16.00

Vicenza-Pisa, sabato 31 ottobre ore 16.00

Venezia-Empoli, sabato 31 ottobre ore 16.00

Reggina-Spal, domenica 1 novembre ore 15.00

Frosinone-Cremonese, domenica 1 novembre ore 21.00

Lecce-Pescara, lunedì 2 novembre ore 21.00

Dove vedere le partite in diretta e streaming

La Serie B, come detto, sarà visibile in diretta e streaming per gli abbonati DAZN anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti gli altri televisori se collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Per chi volesse vedere le partite su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, questo sarà possibile scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto. Al termine di ogni partita, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale per la visione on demand.

Gli abbonati a Sky potranno inoltre seguire le partite in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q