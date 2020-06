Serie B in diretta e streaming: dove vedere le partite del weekend

La Serie B ricomincia la sua corsa dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. Si parte con il recupero della 25esima giornata tra Ascoli e Cremonese che andrà in scena questa sera alle 18.30. Poi, nel weekend tutte le altre partite partendo da Spezia-Empoli di venerdì.

Serie B in diretta e streaming: le partite

La partita di recupero della 25° giornata tra Ascoli-Cremonese, così come le sfide della ventinovesima giornata di Serie B saranno trasmesse in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti dell’intera competizione della serie cadetta. Tutte le gare potranno essere dunque seguite sulla piattaforma digitale. Si parte, come detto da Ascoli-Cremonese e dall’anticipo Spezia-Empoli di venerdì. Poi, da sabato pomeriggio saranno trasmesse su DAZN Crotone-Chievo, Cosenza-Entella, Livorno-Cittadella, Trapani-Frosinone, Pordenone-Venezia e Salernitana-Pisa, mentre Pescara-Juve Stabia sarà trasmessa sia su DAZN che sul canale DAZN1. Domenica non ci si ferma perché sarà il turno di Ascoli-Perugia in diretta su DAZN, e Cremonese-Benevento che potrà essere seguita sia su DAZN che su DAZN1. Tutti gli amanti della Serie B potranno dunque vedere le partite live in diretta anche streaming sull’app di DAZN disponibile per computer, tablet e smartphone.

Questo, in ordine, il calendario e il canale di riferimento per vedere le partite:

ASCOLI-CREMONESE (mercoledì 17 giugno ore 18.30) – DAZN

SPEZIA-EMPOLI (venerdì 19 giugno ore 17:30) – DAZN

COSENZA-ENTELLA (sabato 20 giugno ore 18:00) – DAZN

CROTONE-CHIEVO (sabato 20 giugno ore 18:00) – DAZN

LIVORNO-CITTADELLA (sabato 20 giugno ore 18:00) – DAZN

PESCARA-JUVE STABIA (sabato 20 giugno ore 18:00) – DAZN e DAZN1

SALERNITANA-PISA (sabato 20 giugno ore 18:00) – DAZN

TRAPANI-FROSINONE (sabato 20 giugno ore 18:00) – DAZN

PORDENONE-VENEZIA (sabato 20 giugno ore 20:30) – DAZN