Serie B in diretta tv e streaming, dove vedere tutte le gare oggi

Serie B in diretta tv e streaming, così si potranno seguire tutte le partite del campionato cadetto in programma oggi venerdì 26 giugno. Va in scena la 30^ giornata di Serie B, con ben 10 partite in programma ad iniziare dalle 18.45 con Trapani-Pordenone. Poi via via tutte le altre dalle ore 21.00.

Serie B, tutte le partite in programma oggi

C’è grande attesa per la 30^ giornata di Serie B che vedrà impegnate quasi tutte le squadre con ben 10 partite dalle 18.45 in poi. Spicca il match della capolista: Empoli-Benevento sarà senza dubbio la gara da seguire con maggiore attenzione con gli uomini di Inzaghi che vogliono confermarsi imbattibili e leader senza discussioni. Alle spalle delle Streghe è bagarre tra Crotone, Frosinone, Spezia, Cittadella e Pordenone racchiuse in 4 punti. Nelle zone basse della classifica, invece, il Trapani – che sarà la prima a scendere in campo oggi – avrà la sfida più tosta contro il Pordenone appunto. Scontro salvezza, invece, tra Cremonese e Cosenza che può essere decisivo.

Dove vedere le partite di Serie B in diretta e streaming

Ma andiamo a vedere come poter seguire in diretta live tutte le gare. Le partite della 30^ giornata di Serie B saranno trasmesse in esclusiva su DAZN. Nessun match sarà trasmesso in tv in chiaro. Si partirà alle 18.45 con Trapani-Pordenone e poi alle 21 tutte le altre. Ci saranno quindi le sfide Venezia-Ascoli, Empoli-Benevento, Frosinone-Cittadella, Cremonese-Cosenza, Perugia-Crotone, Juve Stabia-Livorno, Pisa-Pescara ed Entella-Salernitana. Chievo-Spezia. Proprio questa gara, oltre che essere disponibile su Dazn, sarà visibile anche sul canale Dazn 1, quello condiviso con Sky per chi ha attivato l’offerta Sky-Dazn. Tutte le sfide potranno essere seguite in streaming anche attraverso l’app scaricabile su pc e tablet e sui dispositivi mobili che la supportano. In questo modo si potranno vedere oggi tutte le gare di Serie B in diretta e streaming.

Ecco tutte le gare in pragramma e i rispettivi canali per vederle in diretta:

18.45 – Trapani-Pordenone: DAZN (Serie B)

21.00 – Venezia-Ascoli: DAZN (Serie B)

21.00 – Empoli-Benevento: DAZN (Serie B)

21.00 – Frosinone-Cittadella: DAZN (Serie B)

21.00 – Cremonese-Cosenza: DAZN (Serie B)

21.00 – Perugia-Crotone: DAZN (Serie B)

21.00 – Juve Stabia-Livorno: DAZN (Serie B)

21.00 – Pisa-Pescara: DAZN (Serie B)

21.00 – Entella-Salernitana: DAZN (Serie B)

21.00 – Chievo-Spezia: DAZN e DAZN1 (Serie B)

QUI LE NEWS DI GOSSIP

ANCHE LA SERIE A CON JUVENTUS-LECCE