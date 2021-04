Serie B, incarico a Giuliano nella commissione analisi e studio

Giuliano ha pluriennale esperienza di dirigente sportivo

" La Commissione “di analisi e di studio del Presidente” precisamente è la sesta commissione istituita dalla Lega Serie B, dopo la recente elezione della nuova governance, commissioni tutte dedicate ad altrettante macroaree d’interesse con l’obiettivo di rendere la serie B un sistema ancora più sostenibile, attrattivo e proiettato verso una dimensione, anche internazionale, moderna e funzionale agli interessi dei club rappresentati e dei loro numerosi tifosi. In particolare l’avvocato Giuliano, grazie anche alla pluriennale esperienza di dirigente sportivo nel mondo del calcio, sarà chiamato a dare un contributo di studio, idee e progetti su importanti temi legati alle necessarie e imminenti riforme che il Presidente Balata, insieme agli altri colleghi Presidenti di Lega e alle altre importanti componenti federali, porterà presto all’attenzione dell’organo sovrano del calcio, ovvero il consiglio federale FIGC. Riforme e innovazioni rese ancor più attuali e necessarie dalla recente crisi pandemica e dalle sue inevitabili ripercussioni e conseguenze sul mondo del calcio, non ultima la proposta costituzione della Super Lega europea che oggi sta sconvolgendo equilibri mai messi prima in discussione.