Serie B, la Juve Stabia ribalta il Chievo al Bentegodi: 2-3

Colpo della Juve Stabia nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie B. Le vespe hanno battuto a domicilio il Chievo per 3-2 al termine di una partita pazzesca. Al fischio finale del primo tempo il risultato era infatti di 2-0 in favore dei padroni di casa, in rete con Rigione (26′) e Pucciarelli (32′). Nella ripresa, però, l’incredibile ribaltone, con i campani che sono andati a segno con Addae (49′) e con Forte, autore di una doppietta dal dischetto (76′ e 90′). Un successo che permette alla Juve Stabia di salire a quota 17 punti in classifica, mentre il Chievo rimane fermo a 24.