Serie B, la Reggiana travolge un Monza in crisi

Le buone notizie per il Monza arrivano solo dal mercato ma quella dal campo aprono a spiragli di crisi. Oggi la squadra di mister Brocchi è stata nettamente battuta per 3-0 della Reggiana al “Mapei Stadium’ nella decima giornata del campionato di Serie BKT. A decidere il match in favore della formazione guidata da Massimiliano Alvini le reti di Radrezza (55′), Kargbo (71′) e Mazzocchi (88′). Da segnalare per i padroni di casa l’espulsione di Cambiaghi al 91′ per un fallo su Barilla’. Con questo successo gli emiliani salgono a 11 punti in classifica, mentre la squadra allenata da Cristian Brocchi, che nei prossimi giorni avra’ un Balotelli in piu’, resta ferma a 14.