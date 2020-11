La Serie B ha chiuso questa sera con il posticipo Cremonese-Salernitana l’ottava giornata. E il turno si conclude con la vittoria dei campani di mister Castori, 2-1 in casa dei grigiorossi ultima in classifica. Colpita a freddo da Valzania (1′), la Salernitana ha ribaltato il risultato col solito Djuric (28′, terzo gol stagionale) e Kupisz (70′). I granata salgono in testa alla classifica, affiancando l’Empoli a 17 punti.