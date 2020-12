Serie B, la Salernitana scappa. Cade la Spal, avanza il Lecce

La marcia della Salernitana torna a farsi più decisa: la squadra campana allunga ulteriormente in testa alla classifica, conquistando i tre punti sul campo del Venezia per 2-1. Brutta caduta in zona playoff per la Spal, che viene sconfitta dall’Ascoli per 2-0. Non ne approfitta il Frosinone che pareggia 1-1 contro il Pordenone. Risale, invece il Lecce, vincitore per 2-1 contro il Vicenza. Colpo dell’Entella che batte il Pescara 3-0. Pari tra Cosenza e Pisa. Vittoria della Reggina, nonostante l’uomo in meno, in casa della Reggiana.

I RISULTATI

Tutti i risultati:

Reggiana-Reggina 0-1

Ascoli-Spal 2-0

Cosenza-Pisa 1-1

Frosinone-Pordenone 1-1

Entella-Pescara 3-0

Lecce-Vicenza 2-1

Venezia-Salernitana 1-2