Serie B, Lapadula affonda il Pisa e il Benevento vince semifinale di andata

Nel match di andata della prima semifinale playoff Serie B successo del Benevento sul Pisa per 1-0. Match winner Lapadula all'85'. Grande entusiasmo per gli oltre 11mila spettatori del Vigorito che esultano per il gol nel finale del centranti che regala il successo nell'andata della prima semifinale playoff per la promozione in serie A. Primo tempo intenso ma poche le occasioni da gol dei nerazzurri, più pericolosi i padroni di casa anche se Nicolas non ha dovuto compiere grandi interventi. La palla gol migliore allo scadere con Lapadula sugli sviluppi di un corner. Il Pisa si è difeso con attenzione ma davanti ha prodotto poco nella ripresa e anche Paleari non ha effettuato parate. Poi a 5' dalla fine la zampata del numero 9 dei giallorossi. Sabato a Pisa la gara di ritorno.