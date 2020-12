Serie B, l’Ascoli ferma l’Empoli. La Spal cade con il Brescia, bene la Virtus Entella

Alle 18 si sono giocate altre tre gare in Serie B che hanno regalato non poche emozioni. L’Ascoli di Sottil ferma la corsa dell’Empoli e costringe i toscani al pareggio per 1-1. Colpo esterno della Virtus Entella che vince in casa del Vicenza 1-0, mentre la SPAL cade in casa contro il Brescia.

Empoli-Ascoli 1-1 [2′ Bajic (A), 72′ Moreo (E)]

Vicenza-V.Entella 0-1 [60′ Koutsoupias (E)]

Spal-Brescia 2-3 [8′-57′ Valoti (S), 56′ Jagiello (B), 70′ rig. Donnarumma (B), 87′ Bjarnason (B)]