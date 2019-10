Serie B, l’Ascoli si rilancia: vittoria per 2-1 sull’Entella e una notte al secondo posto

Il campionato di Serie B è talmente equilibrato e livellato che basta un successo, dopo ben tre sconfitte di fila, per ritrovarsi nelle primissime posizioni. È il caso dell’Ascoli, che dopo i k.o. con Cremonese, Pescara e Chievo, senza neanche segnare un gol, nell’anticipo della nona giornata vince 2-1 contro l’Entella al Del Duca, portandosi per una notte al secondo posto, a 15 punti, alla pari di Crotone ed Empoli.

Apre le marcature immediatamente Ninkovic, bravo a infilare il portiere Contini su cross deviato di Da Cruz; la gioia dura meno di 10 minuti, perché al 13′ i liguri trovano il pari con un’autorete sfortunata con la schiena da parte di Pucino. Da Cruz però è in serata strepitosa e da una sua giocata nasce il nuovo vantaggio bianconero: discesa di qualità, palla per Ardemagni che in libertà da 2-1. Il match è molto equilibrato della ripresa, nel finale espulsi da una parte Da Cruz per eccessive proteste (macchiando la propria prestazione) e dall’altra Chiosa per doppia ammonizione. L’Entella resta a 12 punti, a -3.