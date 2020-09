Serie B, le date ufficiali del prossimo campionato

La Lega B ha comunicato, questa mattina, le date dell’89ª edizione del campionato della Serie BKT che prenderà il via sabato 26 settembre 2020, con l’anticipo in programma venerdì 25 settembre. La chiusura della regular-season è fissata per venerdì 7 maggio 2021.

Serie B: le date ufficiali

L’89a edizione del campionato della Serie BKT inizierà sabato 26 settembre, con un anticipo previsto per venerdì 25, e si chiuderà venerdì 7 maggio 2021 per permettere la disputa dei playoff e playout primo del ritiro delle Nazionali per l’Europeo.

Nelle date diffuse dalla Lega Serie B si vede come è previsto un turno anche a Pasquetta lunedì 5 aprile. Confermato il format natalizio, diventato ormai un appuntamento fisso particolarmente apprezzato in termini di spettacolo sportivo e di visibilità. Le squadre saranno, dunque, in campo il 27, il 30 dicembre e il 3 gennaio per poi ritornare il 16 gennaio. Come richiesto dai presidenti delle società sarà rispettata la sosta Nazionali anche visti i numerosi giocatori convocati durante questi impegni. Otto, invece, i turni infrasettimanali.​