Serie B, le ultime di mercato: scintille Spal e Monza

La Serie B si accende per il calciomercato. Grande lotta sia al vertice che nelle zone più rischiose della classifica. Fari accesi su Spal e Monza che vogliono a tutti i costi la promozione in A. Ma attenzione anche a cosa accade al Pordenone, squadra molto attiva nelle ultime ore sia in entrata che in uscita.

Serie B: tutte le trattative

Come riporta La Gazzetta dello Sport, grande attenzione per Davide Diaw che è stato il grande colpo di mercato della scorsa estate e che potrebbe esserlo anche nella sessione di gennaio. Passato nei mesi precedenti dal Cittadella al Pordeonone, eccolo nel mirino di qualche club di A ma soprattutto della Spal che potrebbe chiudere per un accordo sulla base di 4 milioni. Sempre la squadra di Ferrara ha portato avanti la trattativa per mandare Murgia al Frosinone e ottenere in cambio Tabanelli.

Attivo anche il Pordenone che ha preso Morra dall’Entella, ma che prenderà un altro attaccante al posto di Diaw. Ipotesi Pettinari del Lecce. Il Monza ha messo nel mirino Eder (Jiangsu), soprattutto in chiave Serie A. I brianzoli sognano l’ennesimo colpo ad effetto: contatti avviati e affare possibile. La Cremonese cerca un giovane per il suo attacco e ha chiesto Edera al Torino. Al Venezia piace l’esterno sinistro Giacomo Ricci del Parma. Ad Ascoli, dopo la rescissione con Mallè, potrebbe arrivare Sala (Spezia). È ormai fatta invece per Crecco dal Pescara al Cosenza, dove si lavora per il ritorno di Riviere (Crotone).