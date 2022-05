Serie B, Lecce e Cremonese promosse in A. In Serie C l’Alessandria, Vicenza ai playout

Le due promosse in A mettono in cassa circa 40 milioni tra diritti tv, sponsor e incassi

Il Lecce finalmente ha raggiunto il traguardo della A battendo nella sfida testa-coda il Pordenone, già retrocesso. Grande festa allo stadio di Via del Mare con 29 mila paganti (nuovo record stagionale di spettatori in B) per la 10a promozione della squadra giallorossa che torna nel massimo campionato. Il Lecce che manca dalla serie A dalla stagione 2019/20 parteciperà per la 17^ volta. Fa festa anche la Cremonese che vince a Como e torna nel massimo campionato dopo 29 anni. Delusione Monza di Berlusconi che ha perso a Perugia mancando la Serie A. Ai playoff vanno Monza, Pisa, Brescia, Benevento, Ascoli e Perugia. Il primo turno dei playoff sarà Brescia-Perugia e Ascoli-Benevento. In Serie C va l'Alessandria che ha perso in casa contro il Vicenza rigenerato dal mister Baldini che va ai playout contro il Cosenza. E' stata come al solito una notte di grandi emozioni questa dell'ultimo turno della fase regolare del campionato di serie B. Il Lecce e la Cremonese potrebbero portare a casa 40 milioni tra diritti tv (30 milioni), incassi e introiti derivanti dal marketing (sponsor e altro).