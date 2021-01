Serie B, Lecce e Monza non si fanno male (0-0)

E’ finita a reti bianche il big match di Serie B tra il Lecce e il Monza. Al Via del Mare emozioni solo nel finale dopo l’espulsione di Bellusci, difensore dei brianzoli, ma prima poche occasioni per le due squadre che sono apparse stanche e provate dalle tante partite ravvicinate. Equilibrio in campo e squadre attente a non subire. Monza senza Balotelli infortunato ma con Boateng ma il Lecce si è difeso bene e poi ha spinto nei minuti conclusivi senza riuscire a segnare. Inevitabile lo 0-0 che comunque alla fine soddisfa entrambe le compagini.