Serie B, Lecce forza sette sulla Reggiana, Empoli fermato dal Cittadella

Il Lecce scatenato oggi e capace di battere la Reggiana con il punteggio di 7-1 nel match più ricco di gol della ottava giornata di Serie B. Oltre alla netta affermazione dei giallorossi, da sottolineare il bel pareggio all’ultimo minuto del Brescia contro il Venezia: finisce 2-2. Anche Cittadella e Empoli si sono divise la posta in palio, pareggiando sempre con il risultato di 2-2, grazie gol di Gargiulo al 91esimo per i padroni di casa. Altro pareggio finale, questa volta tra Pordenone e Monza che non sono andate oltre il risultato di 1-1. Ancora KO il Pescara di Massimo Oddo che non riesce a risalire la classifica: vince la Spal in casa con il punteggio secco di 2-0.

SERIE B, 8ª GIORNATA

FROSINONE-COSENZA 0-2 [47′ e 70′ Carretta]

BRESCIA-VENEZIA 2-2 [13′ Bisoli (B), 33′ Forte e 55′ Forte (V), 95′ Papetti (B)]

CITTADELLA-EMPOLI 2-2 [30′ Benedetti (C), 68′ rig, Mancuso, 72′ Olivieri (E), 91′ Gargiulo (C)]

LECCE-REGGIANA 7-1 [4′ e 20′ Coda, 37′ Tachtsidis, 50′ Coda (L), 58′ Rozzio (R), 69′ Falco, 75′ Majer, 84′ Calderoni (L)]

PORDENONE-MONZA 1-1 [1′ Musiolik (P), 56′ Maric (M)]

SPAL-PESCARA 2-0 [28′ Salamon, 94′ Esposito]

ASCOLI-ENTELLA [domenica ore 15]

REGGINA-PISA [domenica ore 21]

SALERNITANA-CREMONESE [lunedì ore 21]

VICENZA-CHIEVO rinviata

CLASSIFICA SERIE B