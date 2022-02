Serie B, Lecce pareggia col Benevento ed è primo. Brescia fermato in casa

Tre pareggi per 1-1 in Serie B

Tre pareggi con lo stesso risultato nei tre match di Serie B. Il Lecce riprende il Benevento e balza in testa alla classifica del campionato di Serie B. Campani in vantaggio al 13' grazie all'autogol di Calabresi, pareggio di Strefezza al 40'. Di questo 1-1 non approfitta il Brescia di Pippo Inzaghi (esonerato e poi ripreso da Cellino la scorsa settimana), che si salva soltanto al 90' contro l'Alessandria: gol di Corazza al 69' e pari di Moreo alla fine. Poi la richiesta di un rigore al 95' non concesso e dalla tribuna la rabbia di Cellino che ha urlato per tre volte "vergogna". L'Ascoli viene rimontato in casa dal Como (gol di Tsadjout al 17' e di Arrigoni al 65') e resta fuori dalla zona-playoff.