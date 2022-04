Serie B, Lecce-Pisa che record!

Partita in programma oggi alle 15

C'è grande attesa per il big match di oggi tra il Lecce e il Pisa in programma alle ore 15. Ak via del Mare sarà la partita più vista in questa stagione di Serie B. Nessun incontro finora aveva avuto più di 20 mila spettatori allo stadio e qui si va ben oltre questa quota. La prevendita a Lecce ha toccato quota 22.700 tagliandi venduti, con disponibilità di posti solo nel settore Curva Sud Inferiore. Potrebbe essere dunque ancora avvicinata quota 25mila biglietti. Da Pisa invece sono in partenza quasi 700 tifosi. La 36a giornata di Serie B dunque vivrà di un grande spettacolo al Via del Mare dove arbitrerà Pairetto.