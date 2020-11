Serie B, Lecce stritola l’Entella in trasferta (5-1)

Il Lecce cala un pokerissimo di qualità in casa della Virtus Entella. Trascinati da un sontuoso Mancosu, i salentini continuano la loro scalata e si affacciano nelle parti alte della classifica. Il risultato finale di 5-1 in favore dei giallorossi, che si sono imposti grazie alle reti di Coda, Henderson, Mancosu (rigore), Paganini e Stepinski. Inutile la rete di De Luca che aveva accorciato le distanze al 49’. Al 59’ l’episodio che ha cambiato il match, con l’espulsione per rosso diretto di Paolucci. Il Lecce sale dunque a quota 12 punti, al quarto posto in Serie B, mentre l’Entella resta fermo al 18esimo posto con 4 punti.