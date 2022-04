Serie B, Lecce supera la Spal ed è momentaneamente primo

In coda vittoria dell'Alessandria sul Pordenone e adesso il distacco con la Spal per la salvezza si è ridotto

Con il minimo il Lecce ha ottenuto il massimo al Via del Mare. Un gol di Helgason ha consentito ai giallorossi di battere la SPAL e tornare in vetta alla classifica in attesa delle rivali. Nelle altre due gare in programma alle 14:00 vittoria importantissima in chiave salvezza per l'Alessandria che piega con un gol per tempo - Marconi e Milanese - il Pordenone fanalino di coda. Baldini invece trascina con una doppietta il Cittadella in casa del Como, coi veneti che rilanciano così le ambizioni play off. I lariani chiudono in nove per le espulsioni di Parigini e Solini.