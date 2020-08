Serie B, l’Empoli cambierà guida tecnica: il comunicato dei toscani

Era stato chiamato per riportare subito l’Empoli in Serie A, non è andata così. Il rapporto tra il tecnico ex Udinese, Pasquale Marino e l’Empoli finisce qui, come comunicato dai toscani tramite una nota ufficiale.

IL COMUNICATO DELL’EMPOLI SU MARINO

L’Empoli FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con l’allenatore della prima squadra Pasquale Marino. Al tecnico vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto da parte di tutta la società azzurra e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale.