Serie B, l’Empoli fermato dal Cittadella (1-1)

Il Cittadella blocca la corsa dell’Empoli di Dionisi, fermando gli azzurri sul pari 1-1 al Castellani. Gara equilibrata con la truppa di Venturato brava ad imbrigliare la prima della classe. Il vantaggio dell’Empoli arriva a meta’ della prima frazione: azione in velocita’ con Mancuso che trova nello stretto Bajrami; lo svizzero, entra in area e in corsa batte Maniero con un tocco di destro che si insacca sul primo palo. Nella ripresa il Cittadella spinge e trova il pareggio con Proia, bravo a beffare con un colpo di testa Brignoli, svettando piu’ alto di tutti su una palla vagante in mischia. Finisce con un punto per parte che fa piu’ sorridere il Cittadella che i padroni di casa, che anche questa volta non riescono ad andare in fuga in vetta alla classifica.