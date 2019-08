Serie B, l’Empoli non sbaglia al debutto: 2-1 alla Juve Stabia

Comincia con un successo l’avventura dell’Empoli in Serie B. Al Castellani infatti, la squadra ereditata da Cristian Bucchi si impone 2-1 sulla Juve Stabia, formazione neopromossa dalla Lega Pro. Avvio fortissimo dei padroni di casa, subito in vantaggio dopo neanche 120 secondi di gioco: sponda del gigante Moreo, mancino di Bandinelli che si insacca alle spalle di Branduani. Laribi, Mancuso e Bandinelli collezionano varie occasioni per siglare il raddoppio, ma si va al riposo con un solo gol di distacco. Stesso copione nel secondo tempo, ma i due subentrati Di Gennaro e Cissé confezionano il pareggio al 74′: assist del centrocampista, l’ex Verona scavalca Brignoli con un bel tocco. Gioia che dura pochissimo: fallo di mani di Troest, La Gumina non sbaglia il calcio di rigore: 2-1.