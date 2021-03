Si è concluso il sabato di Serie B con l’ultimo match in programma. L’Empoli sbanca Vicenza e allunga in classifica. La capolista si è imposta al ‘Menti’ 2-0 nell’incontro valido per la 28/a giornata di Serie BKT. Decisive la rete di Mancuso (8′) e il rigore trasformato da Matos al 97′. In classifica l’Empoli sale a 53 punti, portandosi a +6 sul Monza e sulla Salernitana. Il Vicenza resta fermo a quota 34.