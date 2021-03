Serie B, l’Empoli torna alla vittoria. Colpi in trasferta di Pisa e Pescara

L’Empoli torna a vincere dopo cinque pareggi di fila calando il tris in casa della Reggina nel turno infrasettimanale valido per la 26/a giornata di Serie BKT. A segno Olivieri al 23′ del primo tempo, Mancuso e Matos al 9′ e al 45′ della ripresa. La capolista sale così a 49 punti, a +4 sul Venezia e +5 sul Monza. Colpo esterno anche del Pescara, che sorprende il Cittadella passando 1-0 al ‘Tombolato’. La rete di Odgaard in pieno recupero stende i veneti e permette agli abruzzesi di restare in corsa per una salvezza comunque ancora difficile. Il Pisa vince 2-0 ad Ascoli e si porta a ridosso della zona playoff. I gol di Mastinu e Marconi nel primo tempo mettono le ali ai toscani. Successo agevole del ChievoVerona nel derby veneto con il Pordenone, che crolla 3-0 sotto i colpi di Ciciretti, Garritano e Obi. I clivensi interrompono così la striscia di tre sconfitte consecutive e salgono al quinto posto, con 42 punti. In ottica salvezza tre punti pesanti del Brescia, che battono 2-0 in casa il Cosenza. Bjarnason sblocca il risultato al 4′ della ripresa, Aye raddoppia a dieci minuti dalla fine. Pareggi a reti bianche infine in Lecce-Virtus Entella e Salernitana-Spal. Nell’ultimo match giocata in serata il Vicenza ha battuto la Cremonese con il punteggio di 3-1.