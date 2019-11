Serie B, l’iniziativa del Chievo: l’incasso della gara con l’Entella sarà devoluto al Comune di Venezia

E’ ancora allerta a Venezia, in questi giorni devastata dall’innalzamento della marea. Per aiutare la città lagunare a rialzarsi, il Chievo ha dato vita ad una significativa iniziativa. L’intero incasso della gara contro la Virtus Entella, in programma lunedì 25 novembre alle 21, verrà infatti devoluto al Comune di Venezia. Inoltre, durante il match, i giocatori clivensi indosseranno una maglia con una patch speciale per sensibilizzare i tifosi sulla vicenda. Le divise, come richiesto espressamente dalla squadra, saranno poi messe all’asta online, con il ricavato che, anch’esso, verrà interamente devoluto alla città di Venezia.