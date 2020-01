Serie B, lo Spezia sbanca Crotone. Per la salvezza Venezia-Trapani è 1-1

Sconfitta interna del Crotone ad opera dello Spezia e pareggio 1-1 tra il Venezia e il Trapani, sfida in laguna per la salvezza. Questi i risultati nelle due partite di Serie B giocate nel pomeriggio poi stasera Ascoli-Frosinone. Allo Scida calabresi sconfitti 2-1 dai liguri. Gli aquilotti vanno avanti al 34′ con Nzola, ma ad inizio ripresa la squadra di Stroppa trova l’1-1 con il rigore trasformato freddamente da Maxi Lopez. Al 78′, altra svolta della gara: Ragusa trova il gol vittoria che manda i liguri a 28 punti in classifica mentre il Crotone resta a quota 34 (prima sconfitta casalinga dopo 2 mesi e mezzo. A Venezia padroni di casa in vantaggio al 25′ con Aramu, poi Pettineri pareggia al 74′.