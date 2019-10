Serie B, lo Spezia vince in rimonta a Pescara. Exploit Juve Stabia e Venezia, pari Entella-Trapani

Pomeriggio ricco di gol, come al solito, in Serie B. Dopo la vittoria in trasferta di venerdì sera del Cosenza sul campo del Cittadella, l’ottava giornata ha visto, quest’oggi, il colpo esterno dello Spezia in quel di Pescara: 2-1 all’Adriatico per i liguri, in due minuti Bartolomei e Gudjohnsen hanno rimontato il vantaggio iniziale di Machin, salvando così la posizione dell’allenatore Vincenzo Italiano.

Successo importantissimo anche per il Venezia: Bocalon firma l’1-0 sulla Salernitana di Ventura, una delle prime squadre della classe. Rendimento strepitoso dopo un avvio così così per i ragazzi di Dionisi, già a quota 12 punti in classifica.

Clamoroso exploit della Juve Stabia, che domina sul Pordenone in casa: il primo tempo finisce con un roboante 4-1, strepitoso specialmente il gol di Canotto, arrivato dopo quelli di Mezavilla, Forte e Calvano. Per i ramarri a segno Misuraca nel primo tempo e autorete di Calò nella ripresa (4-2).

Riesce per metà, invece, la reazione del Trapani: nell’altra gara fra neopromosse finisce 1-1 a Chiavari contro la Virtus Entella. La zanzara De Luca ha firmato l’1-0 per i liguri, pareggio su calcio di rigore di Taugourdeau per gli uomini di Baldini.

Juve Stabia-Pordenone 4-2

Virtus Entella-Trapani 1-1

Venezia-Salernitana 1-0

Pescara-Spezia 1-2