Serie B, medicina Sottil: l’Ascoli passa a Lecce e il Picchio si tira fuori dalla zona retrocessione

Colpo Ascoli al “Via del Mare”, nell’anticipo della 21esima giornata di serie BKT: battuto in rimonta il Lecce per 2-1 e successo che tira fuori i marchigiani dalla zona retrocessione, almeno per ora. I salentini erano passati in vantaggio con Stepinski al 22′, poi sale in cattedra Dionisi che con una doppietta la ribalta (27′ e 55′). Nel finale Mancosu spreca il rigore che poteva valere il pari. Brutto colpo per le ambizioni del Lecce, che rimane settimo, a -10 dalla capolista Empoli. L’Ascoli da quando è subentrato Sottil subito dopo il ko con il Monza viaggia con un ritmo da promozione. L’ultima disperata mossa del Picchio alla vigilia di Natale con l’arrivo dell’ex allenatore del Catania e del direttore sportivo Ciro Polito. Con loro è inizia una disperata missione di risalita che è sostenuta adeguatamente da vittorie e punti.