Serie B, Montipò salva Inzaghi: Benevento, solo 0-0 a Pisa

Esordio senza reti per la Serie B. Benevento e Pisa si danno battaglia, ma non lasciano il segno. Regna l’equilibrio, con una gara fatta di imprecisioni e contrasti talvolta molto rudi. Pochi i tiri da entrambe le parti. La squadra di Filippo Inzaghi, attesissimo al suo debutto sulla panchina giallorossa, si esprime bene a tratti, gestendo maggiormente la sfera, ma faticando a trovare il guizzo vincente. Dal canto suo, il Pisa non interpreta la sfida con l’idea di difendersi ad oltranza, ma appena ne ha l’occasione punge pericolosamente. La prima occasione è di Marconi, il cui tiro potente non va lontano dal bersaglio, ma si perde sul fondo al 19′. Poco dopo arriva la risposta del Benevento con la conclusione di Viola che trova la parata attenta di Gori. Al 39′ De Vitis manca il pallone del possibile vantaggio da due passi. Nella ripresa non cambia la musica. Il Pisa si rende minaccioso nel primo quarto d’ora, mentre il Benevento si porta avanti con il trascorrere dei minuti. Coda si rende pericoloso per due volte senza inquadrare la porta. Il forcing finale dei toscani porta al calcio di rigore. Ma dagli undici metri Marconi viene stregato da Montipò che blinda il pari e regala un punto ad Inzaghi.